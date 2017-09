Governo do Estado e Prefeituras de Brasileia e Epitaciolândia iniciam trabalhos no ramal Filipinas

SECOM

A última semana do mês de Setembro começou com boas notícias para os moradores do ramal Filipinas localizado na área rural de Brasileia e Epitaciolândia.

Foi realizada na manhã da última segunda-feira, 24, uma reunião com os moradores da Comunidade Filipinas, para anunciar a construção de 40 km de ramal. A obra vai beneficiar as 350 famílias que moram na região e precisam do ramal para escoar a produção.

Esta melhoria só está sendo possível, graças ao grande empenho da Deputada Estadual Leila Galvão, juntamente com o Governo do Estado por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), Prefeitura de Brasileia e Epitaciolândia e ao Deputado Federal Léo de Brito.

Estiveram presentes no evento, moradores da comunidade Filipinas, Prefeita Fernanda Hassem, Deputado Léo de Brito, Deputada Leila Galvão, Secretário Adjunto de Meio Ambiente João Paulo Mastrangelo e representantes sindicais de Brasileia e Epitaciolândia.

Os benefícios vão além do melhoramento do ramal, serão construídas, também, pontes, os bueiros para escoação de água no ramal.

“Momento muito importante que está sendo realizado hoje, aqui na Filipinas, parabenizo a atuação da nossa Deputada Leila por ter se disponibilizado, correndo atrás, indo nas secretarias e ao gabinete dos prefeitos e governador para que pudessem construir o nosso ramal. E isso é muito importante para nós e nossa região”, relatou Rosimar Menezes, morador das Filipinas.

O ramal Filipinas abrange as áreas de Brasileia, Epitaciolândia ligando ao município de Xapuri.

