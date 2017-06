Governo e Prefeitura de Epitaciolândia firmam parceria na realização do Festival Estudantil da Canção

Da Assessoria

A Prefeitura de Epitaciolândia firmou parceria com o Governo na realização do Festival Estudantil da Canção (FEC). A atividade aconteceu na Praça 28 de Abril nesta quinta-feira e contou com a presença do Prefeito Tião Flores e a participação de 12 Jovens do Ensino Médio da Escola Belo Porvir, onde a aluna Kirian Magalhães foi campeã com a apresentação do Louvor “Eu não abro mão” de Bruna Karla e irá representar Epitaciolândia na Etapa Estadual que acontecerá no dia 26 de Agosto no Mercado Velho em Rio Branco.

O Coordenador do Festival Local Marcelo Melo falou da importância do festival. “Através desse evento podemos identificar talentos que temos no município com uma qualidade musical enorme e a proposta do Governo foi contemplar os municípios, a parceria firmada com a Prefeitura de Epitaciolândia foi muito importante, pois algumas prefeituras são alheias a essas parcerias, mas em Epitaciolândia foi diferente, recebemos todo o apoio do Prefeito Tião Flores desde o inicio e assim podemos realizar uma atividade de destaque”.

Esse é um Projeto de caráter educativo, artístico e cultural, concebido a partir de uma perspectiva que envolva estudantes da rede estadual e particular de Ensino Médio do Estado e tem como objetivo valorizar e promover a produção musical no Estado, além de fomentar o desenvolvimento da arte, produção de saberes, criando espaço e estímulo para a expressão de talentos entre os estudantes.

