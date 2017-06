Governo e Prefeitura realizam entrega de Títulos de Terra em Epitaciolândia

Da Assessoria

O Governo do Estado Acre juntamente com a Prefeitura de Epitaciolândia, Cartório e o Instituto de Terras do Acre (ITERACRE), realizaram nesta terça-feira 06 de Junho, a Entrega de Títulos de Terras dos Moradores do Bairro Aeroporto e Liberdade, que totalizam 800 títulos, a Cerimônia de entrega aconteceu no Ginásio Poliesportivo Wilson Pinheiro.

O Governador Tião Viana falou das vantagens que o Titulo da Terra trás ao Cidadão. “A pessoa agora tem direito de ir ao Banco fazer um empréstimo, um financiamento e investir e com isso triplicou a arrecadação no Município com essa Regularização Fundiária e com União e trabalho vencemos qualquer crise”.

O Prefeito Tião Flores disse que esse ato de entrega de títulos de terra melhora a situação do município e ressaltou a parceria com o Governo do Estado: “É de extrema importância, pois cerca de 4 mil pessoas estão sendo beneficiadas de forma indireta e com isso só tem a melhorar a arrecadação municipal e fazer mais investimentos tanto na Zona Urbana, como na Zona Rural e eu vejo a parceria do Governo com a Prefeitura de maneira positiva, pois o governo tem dado atenção a Epitaciolândia, já tivemos duas operações tapa buracos e Epitaciolândia está de Parabéns por essa conquista dos Títulos”.

O Prefeito Tião reafirmou ainda o compromisso de uma parceria técnica entre Prefeitura e ITERACRE, para fazer um levantamento para concessão de títulos em todos os bairros de Epitaciolândia, como também, uma parceria com o Governo do Estado para realizar o Lançamento do Plano Agrícola que é um investimento de 5 milhões de reais no município.

O Programa de Regularização Fundiária no Acre

Desde que foi iniciado em 201’2, o Programa já cadastrou mais de 30 mil lotes, urbanos e rurais, e até o ano quem vem vai regularizar 60 mil lotes com entrega gratuita para os beneficiados.

Epitaciolândia - 2 mil títulos

Rio Branco - 40 mil

Brasiléia - 2 mil

Assis Brasil - 2,9 mil

Jordão - 700

Marechal Taumaturgo - 710

Rodrigues Alves - 1.500

Cruzeiro do Sul - 450

Tarauacá - 2.500

Feijó - 750

Manoel Urbano - 261

Sena Madureira - 700

Bujari- 900

Porto Acre- 1.200

Acrelândia - 1.030

Senador Guiomard - 920

Plácido de Castro - 1.500

“Estou recebendo o documento mais importante da minha vida”, comemora moradora

Aos 62 anos de idade, a ex- Maria Lopes Barbosa Lustosa, esperou por longos anos esse dia. Acompanhada por três netos, ele esperou ansiosa pela entrega do título definitivo e não escondeu a emoção ao ver o sonho realizado.

“Esperei muito tempo por esse dia. Estou recebendo o documento mais importante da minha vida. Esse título vai trazer a tranquilidade que a minha família não tinha”, disse ela, revelando que há quatro anos um vizinho ameaçava tomar seu lote urbano.

Moradora da cidade de Epitaciolândia ha oito anos, ela trocou o seringal pela zona urbana e foi mais uma das famílias beneficiadas pelo programa.

Colaboração de Jairo Barbosa

Comentários