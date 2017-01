Governo estuda suspender aval a novos empréstimos a estados

O governo federal estuda suspender temporariamente o aval para novos empréstimos aos estados enquanto não houver uma definição final do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre as garantias com relação a esses empréstimos.

O tema passou a ser estudado após a ministra Cármen Lúcia, presidente do STF, conceder duas liminares ao Rio de Janeiro suspendendo bloqueios, pela União, de recursos dos cofres do estado.

Segundo integrantes do governo, a única garantia que é possível dar nesses casos é a retenção dos repasses do Fundo de Participação dos Estados (FPE). Sem essa segurança jurídica, dizem, fica “complicado” dar aval a novos empréstimos, até porque isso poderia, na avaliação deles, implicar no descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) pelos estados.

“A ordem é aguardar uma posição do Supremo. Caso contrário, vamos quebrar a espinha dorsal do controle das contas públicas”, disse ao Blog um integrante do governo.

Comentários