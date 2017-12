Governo faz mapeamento hidrográfico de igarapés do Alto Acre

Diagnóstico foi pontuado na região do Alto Acre

O Governo do Acre realizou mapeamento e diagnóstico hidrográfico dos igarapés da região do Vale do Alto Acre. A equipe responsável pelo trabalho foi a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, responsável pela execução do Plano Estadual de Recursos Hídricos.

Os igarapés analisados foram o Igarapé Encrenca (em Epitaciolândia) e o Igarapé Grande, em Assis Brasil. O trabalho, nessa primeira etapa, durou 70 dias. De acordo com a Agência de Notícias do Acre, órgão de divulgação e propaganda do Governo do Estado, “o estudo visa identificar a situação de conservação, qualidade, quantidade e a forma de uso dos recursos hídricos nessas sub-bacias do Rio Acre, na área correspondente à zona urbana de Epitaciolândia, avaliando ainda as vulnerabilidades ambientais existentes, uma vez que os igarapés são mananciais de abastecimento das cidades”.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente teve apoio da Agência Nacional de Águas (ANA). Para o próximo ano, diz a Agência de Notícias do Acre, “o Governo do Estado planeja a análise do igarapé São Salvador, em Mâncio Lima, e do igarapé Preto, em Cruzeiro do Sul. As ações correspondem às metas do Plano Estadual de Recursos Hídricos”.

Com informações da Agência de Notícias do Acre

