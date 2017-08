Governo fecha parceria para realização da 1° Agro Fest em Epitaciolândia.

Tião Viana recebeu representantes do município, parlamentares e membros do governo para tratar também de segurança e tributos.

O governador Tião Viana recebeu na manhã desta segunda-feira, 31, a visita do prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, junto de uma comitiva de empresários do município, que vieram convidá-lo e solicitar seu apoio para a Agrofest, feira de negócios e lazer, cuja realização está prevista para o período de 31 de agosto a 3 de setembro.

A Agrofest se dará por meio de parceria entre a prefeitura e membros da iniciativa privada, contando agora com o apoio do governador Tião Viana, que acredita que o evento pode ser uma vitrine para apresentar o crescimento e o fortalecimento do setor produtivo no Alto Acre.

“A região que mais cresce economicamente hoje é o Alto Acre, com todos os investimentos públicos e privados que a região tem recebido, além de ser uma área de fronteira com Peru e Bolívia. O que precisamos agora é realizar um maior entendimento entre todos os setores”, disse Tião Viana.

A reunião também contou com a presença do secretário de Estado de Segurança Pública, Emylson Farias, do deputado federal César Messias, dos deputados estaduais Leila Galvão e Manoel Moraes, além de membros do comando da Polícia Civil e Polícia Militar, para tratar de questões relacionadas à segurança daquela região de fronteira.

Para o prefeito Tião Flores, é um momento de fortalecimento da parceria entre governo e município pelo desenvolvimento da região. “A segurança na fronteira é uma pauta extremamente importante, assim como a questão tributária do nosso município. Os empresários aqui fizeram suas reivindicações junto ao governo, e sua equipe está empenhada em atender essas demandas como possível.”

Representando o grupo de empresários, Cristiano Passareli elogiou a atitude do governo e da prefeitura em ouvir o grupo de comerciantes locais: “Os empresários foram muito bem recebidos pelo governador, e com certeza teremos uma resposta positiva para a feira, que irá potencializar o comércio e o agronegócio local”.

