Governo gasta mais de R$ 2 milhões para urbanizar açude, mas não equipa hospital

O governo do Acre licitou uma obra de urbanização de um açude na frente Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into/AC) pelo valor de R$ 2,3 milhões, enquanto a obra do unidade de saúde está parada e o novo pronto socorro ainda espera equipamentos para funcionar, denunciou o deputado Nelson Sales (PP) em pronunciamento na manhã desta terça-feira (5) na Aleac.

O parlamentar destaca que foi informado que o INTO estava com o aparelho de Raio X quebrado. “E por conta disse os pacientes estavam sendo remanejados para o Huerb, mas o que chamou atenção foi a publicação no diário oficial do dia 29 de agosto, edição 12.172 – que dá conta de um concorrência da Seop para gastar 2,349 milhões com serviço de urbanização de açude em frente do INTO”.

Nelson Sales questiona qual a utilidade da urbanização do local, “se o próprio INTO não está pronto? Só atende com serviço de imagens e com equipamentos terceirizados. E o governo, estrategicamente, urbaniza o açude na frente do INTO. Tá sobrando dinheiro neste estado. Tá tudo bem tudo bem na segurança, tá uma maravilha a saúde nesse estado”, destaca o oposicionista.

O parlamentar questiona ainda o investimento de 32 milhões na construção de um museu. “Gastam milhões com museu, gastam milhões para atender paisagismo de um açude, enquanto o resto do estado precisa de outros serviços. Qual a finalidade do instituo que só faz serviço de imagem. O estado poderia gastar esse dinheiro para terminar a obra. Para ajudar a terminar essa bendita novela do Hureb”, finaliza Sales.

