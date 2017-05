Governo lança programa de aquisição de alimentos em Epitaciolândia

Visando promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar, o governo do Acre lançou nesta terça-feira (16) no Salão Paroquial de Epitaciolândia, o Programa de Aquisição de Alimentos 2017 – No evento estiveram presentes, Gestores escolares, Vereadores,deputada estadual Leila Galvão, o prefeito em exercício de Epitaciolândia Raimundão, o Diretor da SEAPROF Taumaturgo Neto, Chefe da Regional a SEAPROF Adelson Gonçalves, produtores rurais e população em geral.

“O programa é uma parceria entre governo federal, governo do estado e prefeitura de Epitaciolândia e envolve os produtores da agricultura familiar. Onde parte da produção é comprada através do PAA.

Os produtos adquiridos pelo governo ajudarão na complementação da merenda escolar nas escolas da rede pública de ensino, além de outras instituições, como igrejas, creches e entidades que desenvolvem papel social.

Na ocasião os produtores fizeram uma exposição de seus produtos mostrando o potencial agrícola de Epitaciolândia.

Comentários