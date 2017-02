“Governo quebrou o Deracre e abandonou homem do campo”, diz Gonzaga ao denunciar abandono de máquinas

O líder do PSDB na Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga, usou a tribuna do parlamento na manhã desta terça-feira (21) para afirmar que o governo do Acre tem abandonado a área produtiva do estado e que o homem do campo está esquecido pelo poder público.

Gonzaga afirmou que recebeu o pedido de ajuda de produtores rurais de Cruzeiro do Sul e regiões vizinhas que se sentem prejudicados pela falta de incentivo na área rural e salientou que é pensamento comum entre os produtores a impressão de que o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) “quebrou”, deixou de funcionar a contento e, que por conta disso, aqueles que dependem de melhorias no setor rural se sentem entregues à própria sorte.

“O Deracre está quebrado e os produtores de viram como pode, mas não é só de falta de ramais trafegáveis que os produtores sofrem”, diz.

O deputado tucano usou como exemplo o fato de uma cooperativa agrícola de Cruzeiro estar se desfazendo por falta de perspectivas. O deputado também denunciou o sucateamento de máquinas e tratores da Seaprof que deveriam está a serviço do produtor rural.

“Enquanto estas pessoa ficam sem perpesctivas esses equipamentos se deteriorizam. Isso é uma completa irresponsabilidade”, diz.

O líder do PT na Assembleia do Acre, deputado Lourival Ribeiro, que já dirigiu a Seaprof, negou que falte políticas eficácias e salientou que o Executivo tem feito um bom trabalho.

