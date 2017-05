Governo reforça Samu com mais 10 novas ambulâncias

Da agencia.ac.gov.br

A Saúde do Acre recebeu uma excelente notícia na manhã desta segunda-feira, 29. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), realizou a entrega de 10 novas viaturas para o fortalecimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O investimento, em parceria com o Ministério da Saúde, nas novas viaturas chega a R$ 1,6 milhão.

As ambulâncias entregues pelo governador Tião Viana, em solenidade em frente ao quartel da Polícia Militar, contam com material de suporte básico, além de material de consumo como medicações, rede de oxigênio, prancha longa para imobilização da coluna, colares cervicais, cilindros de oxigênio, material de parto, talas de imobilização de fraturas e ressuscitador manual e infantil.

Durante a entrega, Tião Viana destacou a redução da mortalidade pré-hospitalar onde atua o Samu. “O Acre é o estado que mais aplica os recursos do Samu para atender as urgências e emergências. De 10 pacientes que chegariam a um hospital caminhando para a morte, conseguimos reduzir em três essas mortes só com a estrutura do Samu funcionando. Essas novas viaturas vão para os municípios, para as comunidades que mais precisam.”

As novas ambulâncias serão disponibilizadas para os municípios de Brasileia, Rio Branco, Assis Brasil, Capixaba, Acrelândia, Bujari, Tarauacá, Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Feijó.

O secretário de Estado de Saúde, Gemil de Abreu Júnior, destacou a importância do reforço para a garantia de um melhor atendimento em saúde aos moradores do interior do estado. “Nós estamos reforçando a estrutura desses municípios. Quem ganha com esses investimentos é a população, que percebe o esforço contínuo do nosso governo em oferecer uma saúde com mais qualidade”, disse.

Comentários