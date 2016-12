Grave acidente entre caminhões na BR-364 mata um e deixa feridos, informa Policia Rodoviária Federal

Um grave acidente na manhã desta quarta-feira (21) interrompeu o trânsito no quilômetro 416 da BR-364, próximo a Jaru e deixou pelo menos uma pessoa morta e outras feridas. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi frontal entre dois caminhões.

De acordo com PRF, uma carreta seguia na BR-364 sentido a Jaru quando, próximo a uma curva, o motorista teria realizado uma manobra para tentar desviar de um buraco na pista e acabou perdendo o controle, invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente com um caminhão boiadeiro que seguia sentido contrário, rumo à cidade de Ouro Preto do Oeste.

O motorista do caminhão boiadeiro que transportava foi identificado apenas como Isaías, morador do Município de Jaru. Com o forte impacto, a cabine do veículo ficou completamente destruída. Isaías teve morte instantânea. Já o motorista da carreta foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e conduzido até o Hospital Municipal com ferimentos graves.

