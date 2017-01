Grave acidente entre carro e moto deixa duas vítimas fatais e um ferido na Capital acreana

O impacto do acidente foi tão grande, que destruiu toda frente do carro. O casal que estava na motocicleta morreu na hora

O acidente entre uma motocicleta e um carro modelo Gol, aconteceu na Avenida Jarbas Passarinho, bairro das Placas, na noite desta sábado (28), bem em frente a um supermercado.

O impacto do acidente foi tão grande, que destruiu toda frente do carro. De acordo com informações da polícia,

o condutor do Gol identificado como Valdemir da Silva, 37 anos, teria ficado preso nas ferragens. Foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e o encaminhou ao Pronto Socorro de Rio Branco, com fraturas expostas, no braço, na perna e um corte profundo no pescoço.

O casal que estava na motocicleta morreu na hora, chovia muito no momento do acidente. Ninguém soube informar como aconteceu.

O local foi isolado pela polícia para o trabalho dos peritos, e os corpos do casal que estava na motocicleta, foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos.

