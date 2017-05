Grave acidente na BR-364 deixa um morto e três seriamente feridos – VÍDEO

O grave acidente que matou um motorista e deixou três seriamente feridos, aconteceu na manhã desta segunda-feira (15), na BR 364, entre Jaru e Ouro Preto do Oeste. No local foram envolvidos dois carros de passeio, uma carreta e uma motocicleta.

Segundo informações, na altura do km 417, sentido Ouro Preto, uma carreta teria colidido com um carro de passeio, tirando da pista e caindo em uma ribanceira as margens da rodovia. O motorista do carro foi a óbito no local e os três passageiros do veículo, sendo duas crianças, ficaram em estado grave. Sendo conduzidas ao Hospital Municipal de Jaru pelo Corpo de Bombeiros.

Um outro carro de passeio e uma motocicleta também foram atingidos durante a colisão, causando ferimentos leves. A Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local para tomar as medidas cabíveis e controlar o tráfego no local, que ficou interditada por durante todo o período.

