Grupo de jovens no Acre cria movimento na contramão da política envelhecida do país

O grupo não tem sede própria. As reuniões são feitas nas casas dos próprios integrantes, sem espaço para discurso partidário.

Por Luciano Tavares

O movimento Acredito aposta em novas lideranças e surge em um contexto de descrédito dos partidos políticos no país. O movimento avança em 10 estados do Brasil, entre eles o Acre. Foi idealizado por jovens brasileiros que estudaram em Harvard.

No Acre, o movimento nasce relativamente robusto. Conta com 50 jovens de diferentes formações e ideias, mas ideias inovadoras que foge da prática da política envelhecida. O advogado Gabriel Santos e o estudante Jardel Cunha conduzem o Acredito local.

No sábado passado, eles foram às ruas do centro de Rio Branco e levaram mudas de plantas frutíferas para trocar com motoristas por lixo do carro. A boa prática ambiental foi bem aceita e elogiada nas redes sociais.

Em entrevista ao ac24horas, Gabriel Santos explica o que é o Acredito e o trabalho do movimento no Acre no atual contexto político em ano eleitoral.

Leia a entrevista:

ac24horas: Em nível nacional o Acredito surge como uma alternativa ao modelo da política viciada. No Acre, essa é a ideia?

Gabriel: Sim. O objetivo do Acredito é fornecer uma alternativa para que pessoas se mobilizem e ocupem os espaços que antes não poderiam ocupar. Isso vai dos espaços públicos à política. O momento é de renovação e os movimentos que surgem no país têm um papel fundamental nesse processo.

ac24horas: Como chega o Acredito no Acre? Tem ligação com a Rede, partido que você integra?

Gabriel: O Acredito é um movimento suprapartidário. Ou seja, comporta pessoas que estão partidos políticos (em diversos deles) e pessoas que não estão. Ele está presente em 10 estados da federação, em todas as regiões do país. Não é um movimento da Rede. E sim da sociedade. Não negamos a importância dos partidos, mas defendemos que existe vida e participação social para além deles também.

ac24horas: O Acredito reúne apenas jovens?

Gabriel: De forma alguma. O Acredito é uma plataforma aberta, onde todos que queiram se engajar e dar sua parcela de contribuição para a sociedade são bem-vindos.

ac24horas: E essa bela ideia de trocar o lixo do carro por mudas… Quais as outras causas do Acredito?

Gabriel: A troca de lixo que estavam nos carros por uma mudinha de planta é, sobretudo, um ato simbólico. Mostra, primeiramente, que com pequenas ações podemos promover grandes mudanças e, além disso, conscientiza a população da importância da boa destinação do lixo, promovendo uma nova percepção ambiental. Nossa meta é fazer uma ação de conscientização por mês até dezembro. Cada mês um tema diferente. Mas não nos resumidos a ações simbólicas. Temos uma agenda com uma série de atividades para esse ano. Como por exemplo, um ciclo de palestras que promova o ensino básico de política institucional nas escolas.

ac24horas: Em um Estado como o nosso em que tudo parece ter a política partidária no meio, é possível ações sem envolver partidos?

Gabriel: Como disse, não negamos os partidos. Mas apesar de fazer parte de um, reconheço que são instituições burocráticas e à beira da falência da representatividade. É preciso criar novos mecanismos e espaços onde as pessoas estejam à vontade de dar sua contribuição sem se sentirem pressionadas ou preteridas.

ac24horas: O Acredito conversa sobre candidaturas?

Gabriel: Sim. O Acredito nasce com um propósito claro: renovar a maneira de se fazer política no país. E um dos meios mais eficientes de se fazer isso é potencializando candidaturas de jovens por todo país, que acreditem nos ideais democráticos da liberdade, igualdade e justiça. Pretendemos lançar 30 candidaturas nas 5 regiões do país, tanto para as assembleias legislativas, quanto para a Câmara Federal. Para uma pessoa ser escolhida como candidata do movimento, ela precisa ser submetida a rigoroso processo seletivo, firmando termos de compromisso de defender causas como o combate à corrupção, a defesa da transparência e da democracia.

ac24horas: Qual a visão de vocês sobre o atual modelo de gestão do Estado?

Gabriel: Acreditamos piamente que é preciso refundar a República com novas ideias e modelos de governança. Qualquer gestão que não tenha responsabilidade fiscal, que apele ao clientelismo e não fomente um espaço saudável para geração de renda está cometendo erros gravíssimos. É preciso olhar para aquilo que o Brasil tem de melhor para oferecer. Boas práticas na educação, saúde e segurança são necessárias e existem, basta saber procurá-las.

ac24horas: Onde estará o Acredito nas eleições? Participando do Fla x Flu político ou vai acompanhar tudo da arquibancada?

Gabriel: Nem na arquibancada, nem no Fla X Flu. Estará protagonizando a boa política. Ao lado daqueles que pretendem colocar seus nomes à disposição para lutar por um país mais justo, livre e democrático. E mais, estará fazendo o que faz hoje: continuar defendendo que política não se resume às eleições. E que participação cidadã não se resume ao voto. É preciso mais. É preciso intensificar a democracia e a forma que a sociedade lida com a política. É para que isso estamos aqui.

