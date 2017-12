Grupo familiar inaugura empreendimento em Xapuri que oferece produtos com preços baixos

Alexandre Lima e Marcus José

Um empreendimento ousado. Esta seria a palavra para descrever o investimento feito pela família do empresário e deputado Manoel Moraes, juntamente com sua Esposa e Filho, que resolveram investir numa área competitiva para os dias de hoje.

A cidade de Xapuri ganhou neste sábado, dia 23, um mercado batizado de ATACADO MIX XAPURI, sendo um já foi instalado no município de Capixaba. O projeto é ousado pela forma que oferece produtos básicos para os moradores com preços muito baixo, sendo possível comprar muito, gastando muito pouco.

O plano de expansão que chegou na ‘Princesinha do Acre’, agradou, e muito, os moradores de Xapuri. Alguns falaram que se deslocavam até a capital para poder comprar no atacado, fazendo uma feira que durasse cerca de dois meses, tendo que gastar com combustível e estadia. Mesmo assim ainda compensava.

Com a inauguração do Atacado Mix Xapuri, esse custo agora fica na cidade podendo adquirir mais produtos. Segundo o empresário Jeferson Evangelista Fador, “Agora poderei economizar cerca de R$ 300 reais só em combustível. Somos carentes de mercado aqui e eles tiveram essa visão. Não só eu, como os xapurienses só tem que agradecer”, disse.

Já a empresária, sócia e vice-prefeita de Xapuri, Márcia Auxiliadora, destaca que, “Estamos felizes pelo fato de estar ajudando os moradores de Xapuri. O deputado Manoel Moraes sempre pensou em formas de trazer melhorias para cá, como o Banco do Brasil, o gás, o primeiro supermercado e agora esse empreendimento em um momento de crise nacional, para melhorar a vida do povo xapuriense”, destacou.

Para o jovem empreendedor, Christian Silas de Sales, “Esse é o segundo empreendimento. Estamos felizes em poder oferecer um serviço com margem muito baixa e competitiva para a população e não vamos parar por aqui. Queremos nos estender em breve para as cidades de Brasiléia e Epitaciolândia no primeiro semestre de 2018. Queremos agradecer nossos parceiros que fornecem os produtos com qualidade e trazer com preço acessível para todos”, concluiu.

O Atacado Mix Xapuri, fica localizado próximo ao IFAC, na Rua Coronel Brandão, e espera a visita dos moradores. Durante a abertura, foi realizado pequenos eventos esportivos, música ao vivo e no período da tarde, entrega de muitos presentes às crianças.

Para o empresário e deputado Manoel Moraes, “Esse é um novo momento para Xapuri. Nosso lema é: vender barato para todos. Os comerciantes que também quiserem comprar conosco terão um preço acessível para revender e ainda ter uma margem de lucro e estaremos trabalhando com o básico, para as famílias carentes poderem ter muito em sua mesa, gastando pouco”, finalizou.

Veja vídeos abaixo.



