Hasteamento das bandeiras inicia parte cívica dos 107 anos de Brasiléia

O hasteamento das bandeiras nacional, estadual e municipal, que formam o pavilhão nacional, é um evento cívico onde autoridades içam as bandeiras em forma de respeito as esferas por elas representadas.

Na manhã desta segunda-feira, 26, a Av. Prefeito Rolando Moreira, onde fica situado o prédio da prefeitura de Brasiléia, deixou por instantes de ser a movimentada rua para tornar-se palco de um dos principais eventos cívicos realizados em comemoração ao aniversário da cidade, o hasteamento das bandeiras.

As escolas Rui Lino, Socorro Frota, Elson Dias Dantas, Instituto Odilon Pratagi, Valeria Bispo Sabala e Valdomiro Barroso, trouxeram seus alunos para participarem do evento, todos em formação para o solene ato. Os jovens do Bombeiro Mirim não deixaram de participar, já treinando para seguir o sonho que é a carreira militar. O centro do idoso também não ficou de fora e trouxe consigo a já costumeira alegria.

Das autoridades presentes, compuseram o dispositivo de honra, a Prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, a secretária municipal de educação, Ramiege Rodrigues, no ato representando os demais secretários, o Tenente Edmilson, Sub-comandante do 10º Batalhão de Policia Militar, Sargento F. Calgaro, representante da Cia. Especial de Fronteira, vereador Rozevete, representando o poder legislativo municipal e representantes dos parlamentares Leila Galvão e Leo de Brito.

A Professora Gislene Salvatierra, fala o quão emocionante é este ato

“Eu estou realmente emocionada com este ato e esta programação, não só eu, como todas as pessoas que conheço, todos podendo conhecer realmente a nossa cidade, conhecer a historia de Brasiléia. Essa retomada da historia da nossa cidade é importante, nossos jovens devem conhecer o município, a memoria de nossa amada brasiléia estava ficando perdida, e agora vem sendo resgatada. Obrigado a prefeita e toda sua equipe por nos proporcionar tudo isso” declarou a professora.

“Brasiléia merece todo o esforço para a realização deste evento maravilhoso, que contou com a participação e organização das nossas escolas, tanto estaduais quanto municipais. Nossa expectativa é grande para essa programação, não temos medido esforços para a realização das ações do aniversário. Gostaria de convidar a todos para no dia 29 prestigiarem o nosso desfile cívico que acontecerá na praça Hugo Poli, a partir das 18:00hs”, falou a Secretária de Educação, Ramiege Rodrigues.

A prefeita Fernanda Hassem fala sobre o ato de hoje e os outros eventos que vão compor a comemoração

“Participar deste evento cívico é emocionante, um ato de respeito e amor por Brasiléia, os estudantes e a população presente, todos cantando nosso hino a Brasiléia e participando aqui deste bonito evento. Temos aí pela frente uma extensa programação, teremos uma semana de comemorações, desde atividades esportivas, a atividades cívicas e culturais. Convido a todos e todas a participarem das atividades em comemoração aos 107 anos de nossa querida cidade, essa Brasiléia que foi construída por muitas mãos, cidade de gente batalhadora e forte, e hoje é uma grande alegria eu poder estar a frente da gestão do município, graças a oportunidade me dada por este povo que tanto respeito. Vamos juntos, declarar o nosso amor por Brasiléia e acompanhar nossa programação de aniversário”, ressaltou Fernanda.

