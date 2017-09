Hasteamentos dos pavilhões marca abertura oficial em comemoração à semana da Pátria em Brasiléia

No dia 7 de setembro, comemora-se o aniversário de independência do Brasil. Com os seus 195 anos, o Brasil tem prosperado e se tornado hoje uma grande nação.

Nesta segunda-feira, 04, a Prefeita Fernanda Hassem realizou a abertura oficial da programação da semana da pátria, com hasteamento dos pavilhões na Escola Élson Dias Dantas.

Os hinos nacional, à independência e à Brasiléia foram cantados com muito entusiasmo pelos alunos, professores e gestores das escolas participantes.

Para Francisca Oliveira gestora da Escola Élson Dias Dantas essa é uma atividade de enaltece o patriotismo.

“É muito importante acontecer na nossa escola, pois estamos em um bairro que está sendo beneficiado com muito trabalho pela nossa prefeita. O nosso município tem mudado de cara e a independência é isso, livrar de coisas ruins e trazer coisas novas. Temos explorado nas crianças esse amor à Brasiléia, à nossa escola. Os nossos alunos estão entendendo o sentido da independência”.

A Prefeita Fernan da Hassem falou de sua emoção em fazer a abertura da semana da pátria de uma forma tão especial.

“Começamos a semana em comemoração aos 195 anos de independência do Brasil de maneira diferente, de uma forma emotiva, aqui na Escola Élson Dias Dantas e podemos perceber no olhar das crianças, o carinho, o sentimento de amor à pátria, de amor à cidade. O acolhimento da equipe da escola foi muito especial. Quando vemos todas as crianças perfiladas, cantando com tanta empolgação os nossos hinos, é uma alegria imensurável”.

Fernanda Hassem destacou ainda alguns dos investimentos que estão sendo realizado no município.

“Estamos trabalhando com todas as adversidades possíveis, aproveitando o verão e recuperando ramais. Iremos iniciar ainda esse mês uma operação tapa buracos na cidade. O trabalho de iluminação pública que já avançamos muito, daremos continuidade. Apoio à educação, assistência social, à saúde, onde inclusive estaremos entregando uma unidade de saúde nova. O poder público não tem parado. Nos 195 anos de independência, em Brasiléia estamos fazendo o nosso dever de casa que é colocando a gestão pública a serviço da população que mais precisa”.

Participaram da solenidade também o subcomandante do 10º Batalhão da Polícia Militar Ten. Edmilson, vereador Edu representando o Poder Legislativo, Ramiege Rodrigues Secretária Municipal de Educação, equipe municipal e a comunidade escolar.

E é seguindo esse mesmo pensamento, de independência, fazendo valer o lema da nossa bandeira: Ordem e Progresso que todos os dias a equipe da Prefeitura de Brasiléia tem trabalhado para trazer o desenvolvimento e progresso para o município, onde a Prefeita Fernanda Hassem vem buscando cada vez mais parcerias, recursos e investimentos para melhorar a qualidade de vida da população.

Comentários