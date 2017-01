Hemoacre divulga comunicado para doadores no Acre

Preocupados com o aumento de casos de febre amarela no Estado do Acre, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre), está alertando as pessoas cadastradas, que almejem tomar a vacina para se precaverem da doença.

Veja a nota abaixo.

Hemoacre solicita aos doadores de sangue que forem tomar a vacina contra febre amarela, que façam a doação de sangue periódica antes da imunização, pois é recomendado que se aguarde três semanas após a vacina para doar, o que pode ocasionar baixa no estoque de sangue da unidade.

