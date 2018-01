Homem apanha e quase é morto por moradores após estuprar portadora de deficiência em Cruzeiro do Sul

A adolescente é especial, não fala, não anda e estava em seu quarto, o caso chocou a população da Comunidade da Boca da Alemanha que queria matar o acusado, não conseguindo devido a rápida ação da polícia militar.

Após denúncia de familiares, homens da Companhia de Rádio Patrulha do 6º Batalhão de Polícia Militar (PMAC) efetuaram a prisão em flagrante de Ismael da Silva Lima, 18 anos, residente na Travessa da Magueira, s/nº, Bairro da Boca da Alemanha.

Por volta das 14h, os policiais foram acionados via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender uma ocorrência de que um vizinho tinha sido flagrado pela mãe de uma adolescente especial de 15 anos, mantendo relações sexuais com a mesma em seu quarto. Após ser flagrado, o acusado se evadiu da residência e entrou em uma mata.

Ao realizar buscas nas imediações com a ajuda de familiares e vizinhos, o acusado foi localizado por familiares e só não foi morto, devido a ação rápida da guarnição que interviu e retirou o mesmo do local, resguardando sua integridade física.

De acordo com o SGT PM J. Rodrigues, Comandante da guarnição que atendeu a ocorrência, “as informações preliminares que temos é que o acusado reside ao lado da casa da vítima e aproveitou que a mãe estava na varanda costurando e adentrou a residência pela porta dos fundos e cometeu o crime. A adolescente é especial, não fala, não anda e estava em seu quarto. Agora, vamos encaminhar o acusado ao Pronto Socorro do Hospital do Juruá para receber atendimento médico devido às escoriações sofridas quando foi capturado por familiares e em seguida a DEAM, já que aqui em Cruzeiro do Sul, a Delegacia de flagrantes foi desativada”, finalizou.

