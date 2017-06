Homem baleado com tiro de espingarda no rosto é transferido para Rio Branco

O segurança particular Gelvanildo Cifra do Vale, de 40 anos, foi transferido para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) após ser atingido com um tiro de espingarda no rosto na cidade de Tarauacá, interior do Acre. A informação foi confirmada pela mulher da vítima, Regina Cardoso. A tranferência para a capital acreana ocorreu ainda no domingo (11).

Vale foi baleado no rosto e pescoço em frente da casa onde mora. A Polícia Militar do Acre (PM-AC) informou que a vítima ficou em estado grave após o ocorrido. Nesta segunda-feira (12), Regina conversou com o G1 e disse que o estado de saúde do marido é estável. Ela acrescentou que os médicos esperam o rosto de Vale desinchar para passar por um cirurgia.

“Estive com ele um instante. Está no trauma e vai ter que operar. Não está comendo e nem falando. A região do rosto está muito inchada. Ele quebrou o maxilar”, comentou a mulher.