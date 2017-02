Homem de 58 anos leva dois tiros ao sair com dinheiro de agência bancária no Centro de Rio Branco

Com ac24horas.com

Um homem de 58 anos foi assaltado ao sair da Agência do Banco do Brasil, localizada na Avenida Brasil, área central de Rio Branco, a poucos metros do Comando Geral da Policia Militar. João Ferreira Moraes, que estava com dinheiro em uma mochila, foi rendido por um rapaz ainda não identificado que estava trajando terno e gravata.

A vitima ainda chegou a reagir a abordagem e iniciou uma luta corporal, quando o criminoso sacou a arma efetuou dois disparos na perna de João. O assaltante fugiu com o dinheiro em uma motocicleta.

João foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A policia militar foi acionada e está procurando o suspeito do assalto. A vitima não informou o valor subtraído pelo assaltante.

