Homem desaparece após tentar atravessar o rio nadando em Xapuri

Clébson Santos está desaparecido desde a madrugada desta sexta-feira (17). Corpo de Bombeiros fazem buscas superficiais devido ao nível do Rio Acre.

Do G1 AC

O mecânico e freteiro Clébson Calixto dos Santos, de 36 anos, está desaparecido desde a madrugada de sexta-feira (17) após tentar atravessar o Rio Acre nadando no município de Xapuri, interior do Acre. Ao G1, a mulher de Santos, Neucineia Soares, relatou que o marido ligou para ela às 1h40 e disse que não havia mais catraias para fazer travessia pelo rio até o bairro Sibéria e que iria para casa nadando.

“Ele não era acostumado a fazer isso, foi a primeira vez, mas não sabemos ao certo o que aconteceu. Quando ele ligou, eu disse para ele não atravessar, pois o rio estava cheio. Depois de uns dez minutos não consegui mais contato com ele e acionei os bombeiros. Ele estava fazendo frete desde às 5h da manhã e queria chegar logo em casa. Temos esperança de que ele esteja vivo”, diz Neucineia.

Na escadaria do porto, foram encontradas uma muda de roupa de Santos, um par de botas e a caminhonete usada por ele para fazer frete foi estacionada próxima ao local. O tenente Marcelo de Melo Andrade, comandante dos Bombeiros em Xapuri, diz que as buscas começaram às 3h desta sexta. Porém, o nível do Rio Acre está acima de 10 metros no município o que inviabiliza a realização de mergulhos na área. A cota de alerta da cidade é 12,50 metros.

“O rio está muito cheio e não há como mergulhar. A família e amigos também estão fazendo buscas e ajudando no que podem. Um enfermeiro do hospital que fica na frente do porto disse que viu ele descendo as escadarias por volta de 1h e desde então não foi mais visto”, finaliza.

