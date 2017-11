Homem é assassinado no Belo Jardim

Mais um homicídio aconteceu na região do bairro Belo Jardim, região do segundo distrito de Rio Branco.

Redação ORB

O jovem, Taisson Luan Brum Alves, de 18 anos morreu na Travessa da canoa e um menor que estava com ele foi baleado e encaminhado ao hospital.

De acordo com a polícia, os jovens estavam em uma bicicleta quando homens em uma moto se aproximaram e efetuaram os disparos em suas direções. O menor foi alvejado com um tiro na região do tórax e foi levado ao hospital em estado considerado grave pelo Samu. Já Taisson, morreu no local.

Todo o perímetro do crime foi isolado pelos policiais para que a perícia pudesse fazer a coleta de informações e em seguida a equipe saiu a procura dos suspeitos pela área do segundo distrito.

Até a manhã desta terça-feira (21), ninguém havia sido preso e o caso deverá ser encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp).

Comentários