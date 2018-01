Homem é assassinado no Taquari e mulher se esconde para não ser morta

Folha do Acre

Um homem identificado até o momento pelo nome de Jorge foi assassinado com um tiro na cabeça, na Rua Monte Mário, bairro Taquari, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima estava a sua residência quando um homem chegou o chamou. Ao sair para ver quem estava o chamando, Jorge foi atingido com um disparo. O suspeito efetuou 3 tiros, mas apenas um atingiu a vítima.

Populares ainda acionaram o Samu, mas Jorge morreu antes da chegada da ambulância com a equipe médica.

Segundo informações de uma amiga que estava na casa junto com a vítima no momento do crime, o suspeito chamou Jorge e já foi atirando. Ela conta que quando ouviu os disparos se escondeu e por pouco não foi baleada também.

Comentários