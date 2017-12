Homem é assassinado por ganhar partida de baralho e cobrar aposta, em Rio Branco

Uma partida de baralho terminou em morte no final da tarde desta quinta-feira (21), na Rua Bela Flor, localizada no conjunto Juarez Távora, parte alta de Rio Branco.

Francisco Rodrigo Lima de Souza foi assassinado com dois tiros, sendo um deles no rosto e outro no abdômen. O jovem teria ganhado a partida do jogo e o homem que perdeu recusou-se a pagar a aposta e ainda o matou.

Segundo informações de testemunhas, Francisco ganhou a partida e o suspeito disse que não ia pagar. Ao ser cobrado novamente, o acusado foi até sua casa e voltou armado e atirou contra a vítima que morreu antes da chegada do Samu.

O local foi isolado, e após a realização da perícia o corpo de Francisco foi levado à sede do Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido aos devidos procedimentos e depois liberado para a família fazer o velório.

O autor do crime fugiu e ainda não foi encontrado pela polícia. O caso é mais um a ser investigado por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Folha do Acre

