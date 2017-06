Homem é atingido com tiro de escopeta no rosto quando bebia na frente de sua casa

Com informações do Portal Tarauacá

O segurança Givanildo Silva do Vale, de 40 anos, foi atingindo com um tiro de escopeta no rosto, na madrugada desse domingo (11), na rua Benjamim Constant, no bairro Senador Pompeu, no município de Tarauacá.

Segundo informações do Portal Tarauacá, Givanildo Silva, que é conhecido como “Negovéi”, bebia na companhia de dois amigos em frente a sua residência, quando um homem se aproximou e efetuou o disparo.

O chumbo do cartucho da escopeta atingiu o rosto, pescoço e no peito da vítima. Socorrido pelo SAMU, “Negovéi” foi levado ao setor de emergência do Hospital Sansão Gomes onde recebeu os primeiros cuidados médicos.

De acordo com a direção da unidade de saúde, a vítima está consciente e será transportada para a cidade de Rio Branco. A polícia esteve no local, ouviu populares e está investigando para se identificar a autoria do crime.

