Homem é atingido na cabeça por galho de árvore enquanto caçava em Sena Madureira

Edinei Cavalcante Lima, de 30 anos, estava caçando no Seringal Remanso, zona rural do município de Sena Madureira, no interior do Acre, quando foi atingido por o galho de uma árvore que atingiu a cabeça dele. O caso ocorreu na manhã de sexta-feira (2). Segundo relatos de familiares, ventava muito quando o acidente ocorreu.