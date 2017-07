Peruano é baleado e morto no centro da cidade de Cobija, lado boliviano

Alexandre Lima

Um homem de nacionalidade peruana, posteriormente identificado como Dematreio Mamani, foi sumariamente assassinado no centro da cidade de Cobija, capital de Pando, no lado boliviano da fronteira com o Acre. O caso aconteceu pela manhã deste domingo, dia 30 de julho.

Segundo foi levantado até o momento, dois homens teriam abordado o homem e sacaram de uma pistola com silenciador, em seguida efetuando disparos nas costas e frente. A vítima não teve tempo de correr por sua vida, já que um dos disparos o acertou no peito, lado do coração.

No tiroteio um jovem e uma mulher teriam sido feridos por balas perdidas, mas, não correm risco de vida, A dupla fugiu tomando rumo ignorado e as autoridades locais foram acionada em seguida. O homem ainda foi levado ao hospital da cidade, mas, nada puderam fazer.

As autoridades bolivianas estão trabalhando com a hipótese de acerto de contas entre grupos rivais bolivianos e peruanos, pelo tráfico de droga. Vários casos já foram registrados nos últimos anos resultando em mortes de ambas as partes.

Mais informações a qualquer momento.

