Homem é brutalmente assassinado no Segundo Distrito de Sena; Seis suspeitos são presos

O morador do bairro da Pista identificado como Maicon Souza da Silva foi vítima de assassinato na manhã desta quinta-feira, 23, no Bairro Segundo Distrito. Seu corpo foi encontrado dentro da mata por moradores da comunidade apresentando sinais de brutalidade.

Conforme apurado, Maicon teria fugido de um cerco policial no primeiro distrito e atravessado o rio Iaco à nado, saindo no Segundo Distrito. Com isso, membros de uma suposta facção criminosa teriam alcançado ele e o matado a terçadadas. O corpo permaneceu no local por várias horas aguardando a chegada do IML para a realização do exame cadavérico em Rio Branco.

O delegado Marcos Frank informou que durante diligências foram detidos seis suspeitos, sendo dois menores de idade e quatro maiores. Eles estão sendo ouvidos na delegacia de Polícia do município, mas nenhum chegou a assumir a autoria do assassinato.

O motivo do crime pode ter ligação com a briga entre facções criminosas.

