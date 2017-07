Homem é encontrado morto na Comunidade Boca do Moa com as letras “CV” escritas no braço

Em um dos braços da vítima havia uma sigla com as letras “CV”,levanta do a possibilidade o envolvimento em facção

Um homem, ainda não identificado, foi executado na manhã desta sexta-feira (14), na Comunidade Boca do Môa, em Cruzeiro do Sul (AC). De acordo com informações repassadas por populares para o delegado Alexnaldo Batista, que investiga o caso, pelo menos quatro disparos foram ouvidos.

“Estamos fazendo o levantamento. Nossa equipe de investigação já está em campo fazendo a coleta das informações com os moradores. As informações preliminares são de que o cidadão passava aqui pelo local e apareceram outros suspeitos que atiraram quatro vezes contra ele”, relatou.

De acordo com o delegado, ainda é cedo para afirmar se a vítima tinha envolvimento com facções.

“Estamos aguardando a perícia para analisar as situações técnicas”, disse.

Com informações de Genival Moura

Comentários