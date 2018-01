Homem é encontrado praticamente decepado após discutir com adolescentes de 17 anos

Golpes teriam sido efetuados com um terçado e corpo foi abandonado no ramal.

De acordo com informações coletadas pela polícia, por volta das 22h, dois adolescentes e a vítima conversaram no bar quando um desentendimento aconteceu. Após muito bate-boca, todos foram embora do local.No fim da noite de sábado (13), um desentendimento entre conhecidos que bebiam em um bar localizado na Comunidade da Onça, localizada no ramal 02, em Cruzeiro do Sul, terminou em uma tragédia macabra.

O corpo do homem ainda não identificado foi encontrado no meio do ramal com a cabeça praticamente decepada.

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, os golpes teriam sido efetuados com um terçado e os maiores suspeitos até o momento são os dois adolescentes de 17 anos que discutiram com a vítima naquela noite.

O corpo foi levado pelos profissionais do Instituo Médico Legal e a polícia deu encaminhamento as investigações na busca por averiguar informações e elucidar o crime.

