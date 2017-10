Homem é executado com 10 tiros e mulher baleada na Capital do Acre

Na noite dessa terça-feira 03, o casal Jonathan Farias Barbosa de 24 anos, vulgo “Pita” e a sua esposa Maria Aldenísia Almeida Santos de 33 anos, Estavam saindo do seu apartamento que fica na travessa Zé Soares conjunto Manoel Julião, quando o casal teria entrado em seu carro um Siena de placa NAA-6557.

Segundo informações, um homem que não ainda não foi identificado, chegou sem as vítimas perceberem e já foi atirando contra o carro, foram mais de dez tiros, o vidro da porta do motorista estava fechado mas o acusado atirou mesmo assim.

Jonathan foi atingido com vários tiros e morreu na hora, já sua esposa que estava no banco do passageiro teria levado um tiro no braço esquerdo.

O Samu foi acionado e ao chega no local realizou os primeiros socorros nas vítimas, ao verificarem que o marido já estava sem vida, os paramédicos conduziram a esposa para a viatura e logo em seguida levaram ela para o Pronto Socorro de Rio Branco.

Segundo informações repassadas a polícia militar, dão conta que o acusado teria chegado no local em um carro modelo Saveiro e que o carro teria ficado parado em uma rua próxima, o acusado então teria seguido a pé por um terreno que dá acesso à rua do apartamento da vítima, e teria ficado escondido em um matagal esperando as vítimas saírem de seu apartamento, quando saíram ele esperou até eles entrarem no carro e logo depois abriu fogo.

Policiais militares estiveram no local isolando a área para que peritos do IML fizessem a perícia no local e a remoção do cadáver para ser autopsiado.

Policiais da Delegacia de Homicídios, também estavam no local colhendo informações para dar inicio as investigações.

Fonte: A Tribuna

Comentários