Homem é executado com tiro na nuca enquanto bebia cerveja em Brasiléia

Um crime está sendo investigado pelas autoridades do município de Brasiléia, desde às 20h20 deste sábado, dia 29, após registrarem um homicídio no Bairro Leonardo Barbosa, próximo a escola Elson Dias Dantas, zona periférica da cidade.

Segundo foi apurado até o momento, Janes dos Santos Nascimento (35), estaria bebendo cerveja com colegas sentado encima de uma pernamanca da cerca, quando alguém se aproveitou da escuridão e se aproximou por trás sem que ele percebesse.

O assassino acertou na sua nuca com um tiro certeiro, fazendo com que Janes caísse trás mortalmente, ferido fazendo com parte de massa encefálica fosse perdida após o projétil sair do outro lado. As pessoas que estavam próximo não conseguiram ver quem fez o disparo, já que saiu correndo na escuridão e por dentro do mato.

Socorristas dos Bombeiros foram acionados para realizarem o resgate de Janes. Mesmo com os primeiros socorros realizados no hospital Raimundo Chaar, nada pode ser feito por ter chegado sem vida.

As autoridades locais estão trabalhando com várias hipóteses, uma vez que Janes era investigado por tráfico de drogas na fronteira, inclusive sendo preso em Fevereiro passado por ordem judicial emitida

pela Comarca do Município.

O corpo de Janes foi levado para o IML na Capital para os procedimentos de praxe e em seguida ser liberado aos parentes. Não está descartado a hipótese de disputa entre grupos de facções rivais que vem se instalando na fronteira que lutam por territórios.

Esse seria a terceira morte, além das outras duas ocorridas tentativas a cerca de uma semana atrás e as tentativas desde o início do ano.

Mais informações a qualquer momento.

