Homem é executado e mulher baleada em frente ao posto de saúde na Capital do Acre

Um homem identificado como Antônio Francisco da Silva, 39 anos, foi assassinado com vários tiros por volta das 7 horas desta sexta-feira (24) em frente ao Centro de Saúde Deusimar Pinheiro, localizado no bairro das Placas, em Rio Branco. Uma mulher identificada como Poliana Rosa Saul, 25 anos, também foi baleada na ação.

Segundo informações da polícia, dois suspeitos chegaram em um moto e pararam ao lado do carro onde o casal estava.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e informou que foram deflagrados ao menos dez tiros. Silva morreu na hora e Poliana foi encaminhada para o Hospital de Urgência e Emergência (Huerb) por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Populares que estavam esperando para serem atendidos no posto ficaram com medo e se jogaram no chão. A polícia disse ainda que possivelmente o casal estava sendo seguido por um homem que estaria de moto. O corpo de Silva foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

As informações são da folhadoacre

Comentários