Homem é morto a golpes de facão na zona rural de Tarauacá

Por Accioly Gomes

Neste domingo, 22 de janeiro, às 12:30 horas, aconteceu mais um homicídio em Tarauacá. Desta vez na comunidade que habita o seringal Tamandaré, localizado no limite entre Tarauacá e Jordão.

Testemunhas contaram à polícia que a vítima José Antonio Souza Afilhado, 37 anos, estava debaixo de uma árvore quando foi surpreendido por um cidadão de nome Luzivaldo, que desferiu-lhe uma terçadada nas costas. Populares imediatamente o trouxeram para a cidade e ainda na viagem o mesmo não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda de acordo com a polícia a comunidade não soube explicar a motivação do crime, pois não havia discussão nem razão aparente para tal ato.

As Policia militar e civil montaram uma equipe pra se deslocar de voadeira até o suposto local do crime para fazer a prisão do autor. O barco apresentou problemas não sendo possível a viagem no dia de hoje. Na manhã desta terça-feira, a equipe deve ir até o local pra efetuar as investigações e tentar a prisão do autor do crime.

