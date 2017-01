Homem é morto com tiro de espingarda no rosto em ramal de Xapuri

Alexandre Lima

Autoridades do Município de Xapuri, distante 180km da capital, foram acionados durante o dia desta terça-feira, dia 17, após moradores do Ramal Cachoeira terem localizados um corpo caído, já sem vida, com sinais de execução próximo ao Rio Chupamano, na divisa com a Bolívia.

O acesso é distante, sendo necessário cerca de duas horas de carro até o corpo. Inicialmente, se acredita que o assassinato tenha acontecido pela horário da manhã. A vítima foi identifica, Josemir Rodrigues Siqueira (32), vulgo ‘Cutia’, que era natural de Epitaciolândia.

Somente no horário da tarde, foi possível peritos criminais e o veículo do IML chegar no local onde estava o corpo. A vítima foi morta com um tiro a ‘queima roupa’ no lado direito do rosto por uma espingarda de grosso calibre, onde lhe fez agonizar até a morte sem que pudesse receber ajuda.

O suspeito de ter assassinado Josemir, está sendo procurado pelas autoridades e acredita que possa ter fugido para o lado boliviano. O corpo da vítima foi levado para o IML na Capital, onde passaria por uma necropsia e ser liberado aos parentes para sepultamento.

O caso está sendo investigado pelas autoridades do Município de Xapuri.

