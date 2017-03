Homem é preso após atirar de espingarda contra sua própria família em Boca do Acre

De acordo com a polícia do município, o acusado estava visivelmente embriagado e agredindo fisicamente sua esposa e filhos

Na noite desta segunda-feira (6), policiais militares prenderam em flagrante Manoel Oliveira de Albuquerque, de 32 anos, morador do bairro Leopoldina, em Boca do Acre (AM).

De acordo com a polícia do município, o acusado estava visivelmente embriagado e agredindo fisicamente sua esposa e filhos, quando chegou a desferir um tiro de espingarda calibre 20 em direção a sua família.

Após disparo a polícia foi acionada e ao chegarem Manoel já havia fugido, foram realizadas buscas por toda região e o acusado foi localizado minutos depois. Perguntado pela arma, ele levou a polícia até onde havia escondido, o local era de difícil acesso por se tratar de uma área de muito lamaçal, um verdadeiro brejo.

Comentários