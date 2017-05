Homem é vítima de tentativa de homicídio a tiros em Epitaciolândia

Alexandre Lima

Um homem identificado como Raimundo da Silva e Silva (35), deu entrada no hospital de Clinicas Raimundo Chaar na manhã desta sexta-feira (12), cidade de Brasiléia, após ser atingido por cerca de dois tiros de revolver e socorridos por homens do Corpo de Bombeiros.

Raimundo foi atingido no ombro esquerdo, onde lhe causou uma fratura óssea e o segundo no abdômen. Todos os projéteis estariam alojados no seu corpo e o mesmo passou por um atendimento de urgência.

Segundo foi apurado com a vítima que estava consciente ao chegar no hospital, disse que estaria trabalhando numa obra no bairro José Hassem, na cidade de Epitaciolândia, quando foi surpreendido por um homem que chegou com a arma em punho e efetuou os disparos.

O suspeito teria sido identificado e as autoridades já estão a sua procura para que seja detido e conduzido à delegacia. Se acredita que o caso esteja relacionado a acerto de contas entre os dois, uma vez que o acusado é conhecido por envolvimento com tráfico de drogas no bairro.

Raimundo provavelmente será transferido para a capital a qualquer momento, onde passaria por cirurgia para remoção dos projéteis.

Mais informações a qualquer momento sobre o caso.

