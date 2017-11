Homem encontrado morto em ramal de Rio Branco foi torturado antes de morrer, diz delegado

Alexandre Freire Araújo, de 24 anos, encontrado nos fundos de uma casa no km 3, do Ramal da Judia, no Segundo Distrito de Rio Branco, na terça-feira (22), o mesmo foi torturado antes de morrer. A informação foi repassada pelo delegado Rêmulo Diniz, da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP).