Homem morre após ser golpeado com uma barra de ferro em Cruzeiro do Sul

Um homem de 32 anos morreu ao ser atingido na cabeça com um golpe de barra de ferro na manhã deste domingo (25), numa parte periférica do Bairro São José, em Cruzeiro do Sul. Ele participava de uma bebedeira numa residência quando se desentendeu com o suspeito, segundo a Polícia Militar.

De acordo com tenente João Monteiro, um grupo de amigos tinha bebido durante toda à noite e durante a manhã, a vítima Edmilson da Silva Nascimento, chegou ao local sem ser convidado. “Eles já tinham uma rixa antiga e começaram uma briga, nesse momento o autor pegou a barra de ferro e desferiu um único golpe na cabeça da vítima, uma equipe do Samu ainda foi acionada, mas só constatou o óbito”, disse o oficial.

O suspeito identificado por Galber conseguiu fugir antes da polícia chegar. Uma equipe do Instituto de Criminalística esteve no local colhendo material para a perícia. Testemunhas que participavam da bebedeira na residência foram ouvidas na Delegacia Geral da Cidade.

