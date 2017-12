Homem morre em acidente de carro na rotatória da Estrada do Aeroporto quando voltava de evento no Bujari

Raphael Torres, que vinha do município do Bujari com destino a Rio Branco. O veículo, uma Saveiro, era conduzido pelo assessor parlamentar Júnior Brana.

Um acidente de carro ocorrido no final da noite de ontem nas proximidades da rotatória do Aeroporto de Rio Branco vitimou Raphael Torres, que vinha do município do Bujari com destino a Rio Branco. O veículo, uma Saveiro, era conduzido pelo assessor parlamentar Júnior Brana, que sofreu ferimentos e está fora de perigo. Ambos retornavam de um workshop no Bujari.

A Polícia Rodoviária Federal informou que antes de chegar à rotatória, o veículo perdeu o controle, saiu da pista pela direita e capotou.

O condutor foi solto das ferragens pelo Corpo de Bombeiros. A vítima fatal foi retirada do veículo sem vida com um corte profundo na cabeça.

A PRF informou ainda que os quatros pneus do carro estavam carecas e que o teste de etilômetro no motorista teve resultado negativo.

Lydia Torres, a irmã de Raphael, informou e lamentou a morte pelo Facebook.

“Informo com muita dor, o falecimento do meu irmão Raphael Torres… ele se foi tão rápido para o lado de Deus e da nossa Mãezinha, acho que não estava aguentando de tanta saudade dela! Foi um acidente de carro, estavam ele é o Junior Brana, que graças a Deus está fora de perigo! Que o Senhor venha nos consolar.”

Raphael era servidor do Ministério Público Estadual.

