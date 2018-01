Homem morre no Pronto Socorro após ser baleado por suposto policial em bar

Informações de testemunhas, houve uma confusão no bar onde a vítima estava e ele teria puxado uma faca para ameaçar alguém.

Até sair do Pronto Socorro direto para o Instituto Médico Legal (IML), o homem ainda não havia sido identificado. Ele foi alvo de tiros em um bar localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana. O autor dos disparos seria um policial a paisana, mas essa informação também não pode ser confirmada pela polícia, já que não encontrou o suspeito.

De acordo com informações de testemunhas, houve uma confusão no bar onde a vítima estava e ele teria puxado uma faca para ameaçar alguém, foi então que o suposto policial teria efetuado o disparo.

O homem foi visto saindo correndo do lugar, mas caiu no canteiro central no meio da Avenida. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), realizou o atendimento e o conduziu ao Pronto Socorro, onde não resistiu aos ferimentos e morreu durante os procedimentos.

O caso ficará sobre responsabilidade da Polícia Civil.

