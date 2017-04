Homem morto e comido por onça em colônia na Bolívia

As informações são poucas sobre o caso, mas, dão conta de um homem aparentando entre 20 e 30 anos, que teve um fim trágico numa colocação dentro da salva amazônica, no lado boliviano, dentro do departamento (Estado) de Pando.

O homem teve parte da cabeça comida, juntamente com o couro cabeludo e orelhas, além de várias mordidas pelo corpo. Segundo informações obtidas, o homem andava pelo ramal quando foi surpreendido pelo ataque do felino e não teve chance de fugir.

Parentes e amigos teriam escutado os gritos de socorro de longe e foram atrás do que se passava. Temendo o pior, foi formado um grupo armados e com cachorros e foram procurar a vítima que não chegava em casa.

Próximo ao ramal, marcas de sangue foi localizado pelos cachorros e uma trilha deixada para trás. Foi questão de tempo para que pudessem localizar a onça e o corpo do homem já sem vida.

Acuada próximo ao corpo e muito brava, foi necessário matar o animal a tiros, e somente assim, foi possível resgatar e lava-lo aos familiares. A onça foi levada e exposta como mostra a imagem.

Recentemente, uma outra onça foi abatida numa colônia na fronteira do Acre com o Peru, com acesso pela BR 317, Estrada do Pacífico. O animal vinha atacando os bois e carneiros levando medo aos moradores e prejuízo.

Foi necessário o abate da onça devido ela estar visitando com frequência as colônias para matar bezerros e poderia atacar humanos. Muitas famílias estavam temerosas devido terem crianças que estavam deixando de ir a escola e até mesmo sair de casa no quintal.

Se acredita que a última onça teria atravessado do lado boliviano pelo Rio Acre, já que são eximias nadadoras, para atacar o gado do lado brasileiro.

