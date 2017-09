Homem que matou caminhoneiro na balsa do Madeira é preso a caminho do Amazonas

Peterson Pereira Rodrigues, 37 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (5) por policiais militares de Nova Mamoré, em Rondônia. Ele teria confessado que matou a facadas o caminhoneiro Celso Ferreira, 47 anos, no último domingo (3), dentro da balsa que faz a travessia no Rio Madeira, interligando o Acre aos outros estados do Brasil. O homem foi conduzido à uma delegacia local, onde prestou esclarecimentos ao delegado.

Rodrigues, estava em um carro nas proximidades de Guajará Mirim, e seguia para o Amazonas. O caminhoneiro, teria se desentendido com a cobradora da balsa por conta do valor da taxa de embarque que estava errada. O marido da mulher, que também trabalhava como cobrador, teria partido para cima da vítima armado com uma faca e desferiu vários golpes. Celso não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O corpo do caminhoneiro foi levado à sede do Instituto Médico Legal (IML) de Porto Velho, onde foi submetido aos devidos procedimentos e depois transladado para a cidade de Guaratuba, no litoral paranaense, onde foi velado pela família e sepultado. O autor do crime deve ser conduzido à uma unidade penitenciária, e ficará a disposição da Justiça até que aconteça o julgamento. Ele pode ser condenado a uma pena de 6 a 20 anos de prisão

Comentários