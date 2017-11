Homem se muda para casa da mãe após tentativa de homicídio no AC e é executado dois dias depois

Natael Silva de Moraes, de 23 anos, havia se mudado para a casa da mãe, no bairro Belo Jardim II, após sofrer uma tentativa de homicídio, na última sexta-feira (17), na casa onde morava, no bairro Cidade do Povo, 2º Distrito de Rio Branco. Entretanto, dois dias após a mudança, Moraes foi morto a tiros, na tarde de segunda (20), na Travessa do Lago.