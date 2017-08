Homem sob suspeita de dirigir embriagado causa acidente na BR 317

Alexandre Lima

Foram conduzidos ao hospital do município de Brasiléia na manhã desta sexta-feira, dia 4, três pessoas que se envolveram em um acidente entre dois carros no km 04 da BR 317, Estrada do Pacífico, por volta das 09h00.

Segundo foi apurado no local, o motorista João Fernandes Torres Cantuário (22), dirigia o carro modelo Renault, placas NAB 6477, sentido Assis Brasil, onde pretendia chegar na localidade rural de seus familiares quando foi surpreendido por um carro que via sentido contrário, rumo à cidade.

Contou que percebeu quando viu o carro modelo Ford/Fiesta, placa MZV 0234, conduzido por Renildo Romão Lopes (47), vinha fazendo ziguezague na estrada, fazendo com que pensasse que estava desviando um buraco e iria voltar para sua mão na BR.

Foi quando aconteceu o impacto aconteceu quase que frontal. João estava com o cinto de segurança, segurando o impacto contra o volante. Já no outro carro, o motorista Renildo bateu forte a cabeça contra o para-brisa, lhe causando um corte no couro cabeludo.

Renildo, que demonstrava estar sob efeito de bebida alcoólica, vinha trazendo como carona, a mulher identificada como Neiva Lima Vieira (26), que reclamava de dores no pé esquerdo. Ambos foram socorridos por equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre, sendo conduzidos ao hospital e recebendo os primeiros socorros.

Mesmo com o forte impacto entres os veículos, todos os três apenas sofreram lesões leves, sem perigo de morte. Todos foram medicados e ficariam em observação por algumas horas e seriam liberados posteriormente.

Homens do 6º Ciretran estiveram no local para levantar dados sobre o acidente.

