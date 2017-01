Homem sobrevive após pick-up perder roda e se chocar contra carreta na 317

Alexandre Lima, com vídeo de Almir Andrade

Um acidente ocorrido no km 18 da BR 317, sentido Epitaciolândia/Rio Branco, por volta da 12h00, envolvendo uma pick-up e um caminhão, se pode dizer que foi um milagre não ter registrado vítimas fatais.

O nome do motorista não foi registrado, devido o mesmo não se encontrar no local devido ter ido à cidade para buscar um guincho para rebocar o veículo. Segundo foi dito, a pick-up ia sentido Epitaciolândia quando de repente, perdeu a roda já próximo da curva.

Foi quando o motorista do caminhão vinha sentido contrário percebeu que a pick-up iria bater de frente e desviou quase saindo da estrada. Mesmo assim, reavaliou pela lateral esquerda furando cinco pneus, danificou parte da cabine, sistema de freio e o tanque.

Já a pick-up, teve sua frente quase toda destruída, indo para fora da estrada. Caso o choque fosse com um veículo do mesmo porte ou menor, possivelmente a tragédia poderia ter sido maior, podendo registrar feridos graves ou, coisas piores.

Segundo foi informado, o motorista só teria sofrido um pequeno corte em um dos braços, ao tentar sair do veículo pela janela, além do grande susto. Os prejuízos ainda estão sendo calculados, mas, a estimativa levantada só no caminhão, pode ultrapassar os R$ 15 mil reais.

O caso está sendo investigado pela Polícia Rodoviária Federal que esteve no local.

Veja vídeo com Almir Andrade

