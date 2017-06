Homem sofre acidente após furtar moto em Epitaciolândia e foge de hospital na madrugada

Alexandre Lima

Uma ocorrência registrada próximo a meia noite deste sábado, dia 10, dava conta de um furto de uma moto ocorrido ao lado do ginásio de esporte da cidade de Epitaciolândia, sendo necessário o acionamento do serviço de emergência (190), para que tentassem localizar o veículo e o suspeito.

Uma patrulha da Polícia Militar do 10º Batalhão, iniciou buscas pelos bairros adjacentes e minutos depois, foram acionados novamente via CIOSP, onde terceiros comunicavam um acidente envolvendo uma moto e o condutor estaria ferido no local.

Neste tempo, os socorristas do Corpo de bombeiros já haviam sido acionados e se encontravam no local prestando os primeiros socorros ao condutor, identificado como Bruno Freitas Oliveira, vulgo ‘Bruno Cariri’ (24). Este teria batido a cabeça, além de ferimentos pelo corpo.

Foi levantado que o suspeito seria o condutor da moto modelo boliviana, placa NN 3955, que havia sido recém furtada no Bairro Aeroporto. Na tentativa de fuga pela rua Ana de Souza Lira, perdeu o controle, caiu e sofreu vários ferimentos.

Bruno foi levado ao hospital de Brasiléia onde deveria passar por uma bateria de exames e ficar em observação. Dependendo da evolução do seu estado de saúde, o mesmo poderia ser transferido para a capital, uma vez que bateu forte a sua cabeça.

Para a surpresa de todos do plantão, Bruno aproveitou da madrugada e fugiu do hospital sem deixar pistas. O mesmo ainda está sendo procurado para que dê explicações do furto da moto.

Foi levantado ainda que, durante uma blitz pela cidade de Epitaciolândia momentos antes do furto da moto, Bruno estaria em um taxi na companhia de mais dois homens, sendo liberados em seguida.

Mais informações a qualquer momento sobre o caso.

