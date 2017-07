Homem tem corpo queimado dentro de delegacia e morre dentro de avião

Um homem não identificado faleceu dentro de um avião de pequeno porte, no início da tarde desta quarta-feira (5), minutos após a decolagem no município de Santa Rosa, no interior do Acre.

Segundo foi informado, ele havia sido preso ao meio-dia desta terça-feira (4) por embriaguez e desordem, em seguida conduzido à delegacia da cidade, onde iria passar a noite e ser ouvido e liberado no dia seguinte.

Mas, ao amanhecer, os agentes plantonistas se viram obrigados a socorrer o homem, que estava com o corpo em chamas. O colchão onde ele dormiu foi incendiado.

A versão oficial apresentada pela polícia ainda é inconsistente. O delegado da cidade não foi localizado. Um agente de polícia disse que o homem pode ter “acendido um cigarro” antes de “pegar no sono”.

Houve uma tentativa de medicá-lo no hospital da cidade, mas aquela unidade não tem recursos para tratar de queimados.

O avião faz voo fretado com regularidade entre as duas cidades.

Fonte: acional.com

Comentários