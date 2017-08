Homem tenta matar sua própria esposa com facada nas costas em Epitaciolândia

Da redação, com Almir Andrade

Na noite de deste sábado (26), por volta das 20h30, um casal que mora no bairro Aeroporto, localizado no município de Epitaciolândia, estava discutindo quando, de repente o homem, ainda não identificado pegou uma arma branca (faca) e desferiu golpes nas costas da esposa.

A mulher identificada como Maria de Lurdes, foi socorrida por homens do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre e levada para o hospital de Brasileia, onde recebeu atendimento e continua em observação.

O esposo após a briga fugiu tomando rumo ignorado, a policia já está investigando caso para tentar prendê-lo. De acordo com a vítima, essa é a segunda vez que ele tenta matá-la e moram juntos há 14 anos.

Dona Maria contou que, apesar dos 14 anos de casados, sempre tiveram uma convivência conturbada.

